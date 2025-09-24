В Сургуте близка к завершению самая дорогая кампания по ремонту дорог

В Сургуте завершена большая часть масштабной кампании по ремонту дорог, на которую были выделены рекордные 1,7 млрд рублей. Из 38 объектов полностью закончены работы на 27, еще 11 находятся в стадии выполнения. Об этом URA.RU рассказала заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Анна Коршунова.
«В этом году на ремонтную кампанию выделено около 1,7 млрд рублей. Работы проводились по 38 объектам и около 54 тысяч квадратных метров — это ликвидация колейности. На сегодняшний день 27 объектов завершены, еще на 11 объектах работы продолжаются. Все они должны быть выполнены до 31 октября», — уточнила Коршунова.
По ее словам, один из ключевых объектов — проспект Ленина. Там работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На участке от улицы Дзержинского до Декабристов готовность составляет 96%. На соседнем участке, от Дзержинского до Майской, выполнено 86% работ: проезжая часть полностью отремонтирована, завершается благоустройство тротуаров и парковок.
По данным URA.RU, еще около 100 миллионов рублей дополнительно удалось привлечь благодаря договоренностям мэра Максима Слепова с подрядчиками. «В рамках кампании они взяли на себя дополнительные обязательства — ремонт заездов во дворы и отдельных участков», — сообщил источник агентства в администрации Сургута.
Отдельный акцент в этом году сделан на тротуары. Проблема состояния пешеходных дорожек в городе стояла остро. «Мы сейчас находимся на ремонте тротуара на улице Мира, на участке от улицы Маяковского до 30 лет Победы. Подрядчик — ООО СК „ЮВИС“. Протяженность объекта 580 метров, площадь покрытия около 2600 квадратных метров. Надеемся, что работы будут выполнены в срок и качественно. Важно обеспечить для жителей города удобство передвижения по тротуарам. На многих центральных улицах они были в ненормативном состоянии», — пояснила Коршунова.
Кроме проспекта Ленина и улицы Мира, ремонты ведутся на Югорском тракте, а также улицах Мелик-Карамова, Аэрофлотской, Профсоюзов, Островского и других участках. Завершены работы на улицах Бахилова, Замятинской, Дальней, Геодезистов и по Тюменскому тракту возле ТРЦ «Аура».
