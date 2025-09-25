Екатеринбуржца, загадочно пропавшего в горах, отыскали. Фото

В районе Конжаковского камня под Карпинском (Свердловская область) 25 сентября нашли живым 43-летнего Федора Медведева, пропавшего неделю назад. Об этом URA.RU сообщили спасатели из отряда «РМК Поиск».

«Федор найден сотрудниками „РМК Поиск“. Его доставили в Карпинскую центральную больницу, сейчас наши сотрудники находятся вместе с ним», — пояснили в отряде.

Подробности о том, как волонтеры нашли Медведева, пообещали рассказать позже. Мужчина пропал 18 сентября. Он ушел за ягодами, но так и не вернулся.

