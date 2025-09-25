Зеленский заявил о готовности уйти в отставку при одном условии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности покинуть свой пост после окончания военного конфликта. Об этом он рассказал журналисту Бараку Равиду в интервью для программы The Axios Show. По словам Зеленского, он не собирается руководить страной в мирное время.
«Президент Украины Владимир Зеленский заявил Бараку Равиду <...>, что не намерен возглавлять страну в мирное время», — пишет Axios. Кроме того, украинский глава пообещал обратиться в Верховную раду с просьбой о проведении выборов, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня.
Ранее заместитель председателя ЦИК Украины Сергей Дубовик сообщил, что пока не существует оснований для проведения выборов в 2026 году. По словам эксперта, ЦИК продолжает функционировать в штатном режиме, однако, согласно действующему законодательству, условия для организации выборов отсутствуют, передает RT.
