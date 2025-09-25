Зеленский заявил о готовности уйти в отставку при одном условии

Axios: Зеленский покинет пост президента Украины после завершения конфликта
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский сказал, что не будет руководить Украиной в мирное время
Зеленский сказал, что не будет руководить Украиной в мирное время Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности покинуть свой пост после окончания военного конфликта. Об этом он рассказал журналисту Бараку Равиду в интервью для программы The Axios Show. По словам Зеленского, он не собирается руководить страной в мирное время.

«Президент Украины Владимир Зеленский заявил Бараку Равиду <...>, что не намерен возглавлять страну в мирное время», — пишет Axios. Кроме того, украинский глава пообещал обратиться в Верховную раду с просьбой о проведении выборов, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

Ранее заместитель председателя ЦИК Украины Сергей Дубовик сообщил, что пока не существует оснований для проведения выборов в 2026 году. По словам эксперта, ЦИК продолжает функционировать в штатном режиме, однако, согласно действующему законодательству, условия для организации выборов отсутствуют, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности покинуть свой пост после окончания военного конфликта. Об этом он рассказал журналисту Бараку Равиду в интервью для программы The Axios Show. По словам Зеленского, он не собирается руководить страной в мирное время. «Президент Украины Владимир Зеленский заявил Бараку Равиду <...>, что не намерен возглавлять страну в мирное время», — пишет Axios. Кроме того, украинский глава пообещал обратиться в Верховную раду с просьбой о проведении выборов, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня. Ранее заместитель председателя ЦИК Украины Сергей Дубовик сообщил, что пока не существует оснований для проведения выборов в 2026 году. По словам эксперта, ЦИК продолжает функционировать в штатном режиме, однако, согласно действующему законодательству, условия для организации выборов отсутствуют, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...