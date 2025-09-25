В России появится официальный дилерский центр крупного китайского автопрома

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В 2024 году в Россию было ввезено почти 23 тысячи автомобилей бренда Lixiang
В 2024 году в Россию было ввезено почти 23 тысячи автомобилей бренда Lixiang Фото:

До конца 2025 года в России может появиться официальный дилерский центр одного из крупнейших китайских автопроизводителей — Lixiang. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

«Мы с ними обсуждали, они дилера планировали открывать уже этой осенью. Поэтому я думаю, что, наверное, до конца года вот эти процедуры все должны пройти», — сказал Алиханов в интервью телеканалу «Россия-24». Российская сторона оказывает компании содействие, в том числе в вопросах сертификации и взаимодействия с институтом НАМИ.

В 2024 году по каналам параллельного импорта в Россию было ввезено почти 23 тысячи автомобилей бренда Lixiang. Однако отсутствие официального дилера создавало ряд проблем для владельцев: сервисное обслуживание, обновление программного обеспечения и гарантийная поддержка были недоступны в полном объеме. Сейчас власти рассчитывают, что официальный дилер возьмет на себя ответственность за сервис и поддержку всех транспортных средств бренда, независимо от способа их ввоза.

В августе Алиханов во время рабочей поездки в Китай посетил производственную площадку Li Auto (бренд Lixiang) и протестировал новую модель электрического минивэна Lixiang Mega. В Минпромторге сообщили, что эта модель готовится к выходу на российский рынок.

Ранее сообщалось, что китайские автопроизводители Zeekr и Lixiang рассматривают возможность прекращения продаж и сворачивания деятельности на российском рынке в связи с существенным увеличением утилизационного сбора, которое запланировано с 1 ноября. Кроме того, под риском оказались поставки популярных моделей, таких как Toyota Camry, Land Cruiser, а также автомобилей марок Mercedes, BMW и Audi, которые поступают на российский рынок через параллельный импорт.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
До конца 2025 года в России может появиться официальный дилерский центр одного из крупнейших китайских автопроизводителей — Lixiang. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. «Мы с ними обсуждали, они дилера планировали открывать уже этой осенью. Поэтому я думаю, что, наверное, до конца года вот эти процедуры все должны пройти», — сказал Алиханов в интервью телеканалу «Россия-24». Российская сторона оказывает компании содействие, в том числе в вопросах сертификации и взаимодействия с институтом НАМИ. В 2024 году по каналам параллельного импорта в Россию было ввезено почти 23 тысячи автомобилей бренда Lixiang. Однако отсутствие официального дилера создавало ряд проблем для владельцев: сервисное обслуживание, обновление программного обеспечения и гарантийная поддержка были недоступны в полном объеме. Сейчас власти рассчитывают, что официальный дилер возьмет на себя ответственность за сервис и поддержку всех транспортных средств бренда, независимо от способа их ввоза. В августе Алиханов во время рабочей поездки в Китай посетил производственную площадку Li Auto (бренд Lixiang) и протестировал новую модель электрического минивэна Lixiang Mega. В Минпромторге сообщили, что эта модель готовится к выходу на российский рынок. Ранее сообщалось, что китайские автопроизводители Zeekr и Lixiang рассматривают возможность прекращения продаж и сворачивания деятельности на российском рынке в связи с существенным увеличением утилизационного сбора, которое запланировано с 1 ноября. Кроме того, под риском оказались поставки популярных моделей, таких как Toyota Camry, Land Cruiser, а также автомобилей марок Mercedes, BMW и Audi, которые поступают на российский рынок через параллельный импорт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...