Осужденный помощник экс-губернатора ХМАО собирается оспорить приговор

Осужденный за мошенничество советник экс-губернатора Натальи Комаровой Михаил Слинкин оспорит приговор в кассации. Об этом сообщается в базе данных Ханты-Мансийского районного суда.
«Кассационная жалоба на вступивший в силу судебный акт. Принята к рассмотрению», — сообщается в картотеке. Информацию об этом URA.RU подтвердил адвокат Слинкина Наиль Ишмухаметов. Он отметил, что дело будет рассмотрено в кассационном суде Челябинска. Адвокат намерен добиваться отмены приговора.
В марте 2025 года Ханты-Мансийский районный суд приговорил Слинкина к двум годам условно по делу о мошенничестве. Его признали виновным в том, что он, будучи вице-президентом «Олимпийского совета Югры» предоставил в окружной «Центр гражданских и социальных инициатив» документы для получения компенсации за аренду помещения, но в документе были указаны фиктивные адреса. Адвокат Слинкина подал апелляцию в окружной суд, но решение было оставлено в силе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!