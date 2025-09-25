Осужденный помощник экс-губернатора ХМАО собирается оспорить приговор

Помощник экс-губернатора ХМАО намерен оспорить приговор
Помощник экс-губернатора ХМАО намерен оспорить приговор

Осужденный за мошенничество советник экс-губернатора Натальи Комаровой Михаил Слинкин оспорит приговор в кассации. Об этом сообщается в базе данных Ханты-Мансийского районного суда.

«Кассационная жалоба на вступивший в силу судебный акт. Принята к рассмотрению», — сообщается в картотеке. Информацию об этом URA.RU подтвердил адвокат Слинкина Наиль Ишмухаметов. Он отметил, что дело будет рассмотрено в кассационном суде Челябинска. Адвокат намерен добиваться отмены приговора.

В марте 2025 года Ханты-Мансийский районный суд приговорил Слинкина к двум годам условно по делу о мошенничестве. Его признали виновным в том, что он, будучи вице-президентом «Олимпийского совета Югры» предоставил в окружной «Центр гражданских и социальных инициатив» документы для получения компенсации за аренду помещения, но в документе были указаны фиктивные адреса. Адвокат Слинкина подал апелляцию в окружной суд, но решение было оставлено в силе.

