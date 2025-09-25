Телеведущий Дмитрий Дибров через своего адвоката Александра Добровинского передал послание бывшей жене Полине после официального развода. Он заявил, что «печать о разводе ставится в паспорт, но не в сердце», и поблагодарил за 17 лет счастья и троих общих детей.
«Я уполномочен сделать заявление от Дмитрия Александровича. Он просил передать текстуально: „Печать вступления людей в брак, печать о разводе ставится в паспорт. Этой печати не существует ни в сердце, ни в душе“, — сообщил Добровинский для „Пятого канала“.
Развод пары был оформлен мировым судом Подмосковья 25 сентября. Трое детей остаются с матерью, которая арендовала дом на той же улице, где живет Дибров, чтобы отец мог беспрепятственно с ними видеться.
