Набиуллина напомнила об «уроке прошлого года» из-за ожиданий по ключевой ставке

Глава Банка России Эльвира Набиуллина напомнила о событиях прошлого года и предостерегла от излишних ожиданий по снижению ключевой ставки. Об этом она заявила 25 сентября на Международном банковском форуме.
«Я напомню урок прошлого года, мне кажется, мы его усвоили: когда ставка [была] на уровне 16%, всем казалось, что это очень много», — сказала Набиуллина. Глава ЦБ отметила, что тогда высокая ставка замедлила инфляцию всего на несколько месяцев, после чего последовал резкий рост кредитования и новая волна инфляции, в результате чего Банку России вновь пришлось повысить ставку.
В середине сентября Банк России снизил ключевую ставку с 18% до 17% годовых, объяснив решение необходимостью осторожности на фоне сохраняющихся инфляционных рисков, нестабильного курса рубля и ускорения кредитования. Тогда глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что инфляционные ожидания остаются высокими, а резкое снижение ставки может привести к повторному росту цен.
