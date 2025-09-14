Стало известно, почему ЦБ обманул ожидания рынка по снижению ключевой ставки

Банк России снизил ключевую ставку с 18% до 17% годовых, вопреки ожиданиям большинства аналитиков, прогнозировавших сокращение на 2%. Решение регулятора объясняется осторожностью из-за сохраняющихся инфляционных рисков и нестабильности курса рубля, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
«Инфляция с начала года существенно снизилась, но инфляционные ожидания остались повышенными, корпоративное кредитование ускорилось, а неопределенность сохранилась», — пояснила Набиуллина. Ее слова передает «Российская газета».
Она заявила, что рассматривались варианты умеренного снижения или сохранения ставки без изменений. Профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Луняков заявил, что ЦБ РФ проявляет осторожность, потому что инфляционные ожидания выросли до 13,5% в августе, также ослабление рубля может ускорить рост цен на импорт. Еще одной причиной для регулятора стала бюджетная неопределенность — дефицит выше 5,5 трлн рублей ограничит пространство для маневра. Повлияло и восстановление кредитования — корпоративные и потребительские займы растут.
Эксперты прогнозируют, что к концу года ставка может снизиться до 14-15% при благоприятных условиях. Но при ускоренном ослаблении рубля и росте дефицита ставка останется на уровне 16-17%, отметил главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков. Банк России действует аккуратно, чтобы избежать повторного всплеска инфляции. Резкое снижение ставки могло бы спровоцировать рост цен на жилье и обесценивание сбережений.
Банк России принял решение о снижении ключевой ставки до 17% годовых на заседании, состоявшемся в пятницу, 12 сентября. В сообщении отмечается, что корректировка ставки обусловлена постепенным восстановлением сбалансированного экономического роста в стране, несмотря на сохраняющиеся высокие инфляционные ожидания. По мнению директора Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова Константина Ордова, основным фактором для снижения ключевой ставки становится не уровень инфляции, а необходимость стимулирования экономики, темпы роста которой значительно замедляются.
