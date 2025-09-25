Тысячи паломников собрались в Верхотурье ради праздника в честь Симеона Верхотурского. Фото

В Верхотурье прошла служба в честь праздника перенесения мощей святого Симеона
Богослужение возглавил митрополит Евгений
В городе Верхотурье (Свердловской области), который считается духовным центром Урала, состоялась служба в честь праздника перенесения мощей святого праведного Симеона Верхотурского и всея Сибири чудотворца. Богослужение в Крестовоздвиженском соборе возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, на нем присутствовало больше тысячи паломников со всей России.

Святые мощи Симеона Верхотурского первоначально находились в селе Меркушино, но в 1704 году их перенесли в Свято-Николаевский монастырь в Верхотурье. Через два столетия святыню поместили в Крестовоздвиженский собор — третий по размеру храм в России после московского храма Христа Спасителя и петербургского Исаакиевского собора.

«Симеон Верхотурский очень мощно и сильно помогает тем, кто обращается к нему. Сегодня более тысячи человек приехало в Верхотурье — это те люди, которым святой Симеон сделал что-то доброе. И его почитают по всему миру. Бывает, приедешь в какую-то дальнюю страну, где есть православный храм, заходишь, а там икона Спасителя, икона Пресвятой Богородицы и икона Симеона Верхотурского», — рассказал митрополит Евгений.

На богослужении в Верхотурье присутствовали паломники, начавшие свой путь 14 сентября из Алапаевска. За десять дней они преодолели маршрут, проходящий через пять уральских монастырей. На пути крестоходцев оберегали иконы праведного Симеона и святой Екатерины.

«История крестного хода началась именно в этот день в 1914 году. И тогда верующие несли две иконы праведного Симеона и святой Екатерины. Спустя сто лет эта традиция была возрождена, и мы стараемся трепетно ее хранить», — рассказал директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Фонд святой Екатерины вместе с правительством Свердловской области уже много лет помогает в восстановлении исторического облика святынь Верхотурья, участвует в благоустройстве территорий монастырей. Кроме этого, реализован проект по подготовке медперсонала для местной городской больницы.

