Пермский кооператив поставил на завод две тонны опасного молока

В Пермском крае кооператив «Новый путь» поставил на завод две тонны молока с истекшим сроком годности. Случай был зафиксирован в сентябре 2025 года в ходе проверки системы «Меркурий» на предмет выявления нарушений при оформлении сопроводительных документов.
«Кооператив из Частинского муниципального округа 2 сентября оформил транспортный сертификат на 2,2 тонны сырого коровьего молока, предназначенного для ОАО «Воткинский молочный завод». В ходе проверки выяснилось, что срок годности данной партии истек еще в августе», — сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Пермскому краю на официальном сайте.
По данным на 24 сентября, завод до сих пор не произвел гашение ветеринарного сопроводительного документа на указанную продукцию. В связи с нарушением законодательства РФ «О ветеринарии» кооперативу было направлено предостережение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!