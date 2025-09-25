Челябинцам в сфере промышленности платят сотни тысяч рублей

В регионе больше всех получают аппаратчики с зарплатой от 200 000 рублей
В регионе больше всех получают аппаратчики с зарплатой от 200 000 рублей

В топ самых высокооплачиваемых специальностей Челябинской области вошли аппаратчики с зарплатой от 200 000 рублей, токари, зарабатывающие 184 000 рублей и строгальщики с заработком от 180 000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Работа».

«Больше всех в промышленности зарабатывают аппаратчики. Специалисты, занимающиеся управлением технологическими процессами и оборудованием на производственных линиях. Такие специалисты востребованы в самых различных отраслях, включая химическую, нефтехимическую и перерабатывающую промышленность», — сообщили в пресс-службе.

Второе место по заработку в регионе занимают токари с зарплатой от 184 000 рублей в месяц. Такие специалисты работают с металлообрабатывающими станками. Их высококвалифицированный труд необходим на многих производствах, что делает эту профессию одной из самых оплачиваемых.

Третье место занимают строгальщики с зарплатой от 177 000 рублей в месяц. Специалисты работают с различными материалами, такими как металл и дерево, занимают достойное место в рейтинге зарплат. Они работают на точных станках, что требует высококвалифицированных навыков и обширных знаний.

На четвертом месте фрезеровщики с заработком от 158 000 рублей в месяц. Они занимаются обработкой металлических деталей на фрезерных станках. Такая профессия продолжает пользоваться стабильным спросом в Челябинской области. Специалисты этой профессии играют важную роль в изготовлении деталей для различных отраслей промышленности.

Завершают рейтинг зарплат штамповщики, получающие от 154 500 рублей в месяц. Эта профессия требует высокой точности и навыков работы с прессами, что делает ее востребованной и хорошо оплачиваемой.

