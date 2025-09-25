Пермская художественная галерея после открытия в новом комплексе запустит образовательный центр. Он станет отдельным подразделением музея. Здесь разместятся две мастерские для творческих занятий, зал для детских и семейных выставок, лекторий, а также игровая комната. В последней взрослые смогут оставить малышей под присмотром педагогов, а сами отправиться на экскурсию.
По словам директора галереи Юлии Тавризян, для работы центра будут разработаны специальные программы, которые позволят как взрослым, так и детям общаться с профессионалами искусства, науки и образования. «При разработке программ образовательного центра мы учитываем и опираемся на предыдущий опыт работы галереи с музейной аудиторией разного возраста, стремимся перенести в новые условия лучшие образовательные практики, сложившиеся за годы работы научных сотрудников, музейных педагогов и художников», — говорит Тавризян.
Первой в образовательном центре станет выставка-игра для детей «Искусство по полочкам». Она познакомит гостей с тем, что такое большой современный музей, с его функциями и ролью в жизни общества. «Она представит новый формат семейных выставок: посетитель попадет в игровое пространство, в котором можно взаимодействовать с каждым экспонатом. В отличие от предыдущих детских выставок, здесь не будет подлинных произведений, но будет создана возможность для творчества. Например, одним из главных экспонатов станет макет нового здания галереи, с которым можно будет играть как с большим кукольным домом, создавать в нем свои выставки и разыгрывать сценки с фигурками посетителей и сотрудников галереи», – поделилась один из авторов выставки Ксения Зубакина.
Как ранее рассказывало URA.RU, открытие Пермской галереи на новой площадке в кластере «Завод Шпагина» намечено уже на эту осень. Сейчас рабочие монтируют выставочное оборудование. Например, уже готов зал, где будет выставлена одна из главных коллекций — храмовая деревянная скульптура. Пермские боги поселятся на третьем этаже нового здания музея. Первая выставка в обновленном музее будет посвящена теме дома в искусстве. Кроме живописи и графики в экспозиции будут представлены предметы мебели и декоративно-прикладного искусства, которые ранее не выставлялись.
