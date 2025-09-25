ФК «Челябинск» выиграл в Иркутске и вышел в пятый раунд Кубка России

В Иркутске на стадионе «Труд» состоялся матч FONBET Кубка России между местным «Иркутском» и ФК «Челябинск». Южноуральцы в добавленное время выиграли 3:2 за счет гола форварда «Челябинска-2» Александра Чемасова. Об этом сообщает со стадиона наблюдавший за игрой корреспондент URA.RU.
После возвращения ФК «Челябинск» в Первую лигу матч в Иркутске стал для южноуральцев вторым за 33 года, в котором они играли в кубковом матче с коллективом из лиги ниже. В свою очередь, ФК «Иркутск» до встречи с «Челябинском» преодолел уже три стадии Кубка.
Челябинцы прилетели в Иркутск фактически вторым составом — без сильнейших игроков — Гаджимурадова, Жирова, Кочиева, Эзы и других. Игра началась с быстрого года хозяев, после которого уже через две минуты челябинцы быстро отыгрались: заработали пенальти, и Александр Носов сравнял счет, переиграв голкипера. Но на 27-й минуте уже Владимир Задирака пропустил назначенный судьей пенальти. Далее команды обменялись опасными ударами, но первый тайм закончился счетом 2:1.
Второй период челябинцы начали с опасных атак, правда, поразить ворота хозяев удалось лишь на 57-й минуте. Денис Пушкарев протащил мяч на чужую треть, катнул его направо, после чего сделал мягкий навес на Матвея Урванцева, который с близкого расстояния был точен — 2:2.
На 67-й минуте забил игрок «Иркутска» Иван Яковлев, но гол отменили из-за офсайда. А в добавленное судьей время, на 92-й минуте, вышедший на замену форвард «Челябинска-2» Александр Чемасов выпрыгнул выше всех в штрафной, опередил голкипера и подрезал мяч головой в сетку. Благодаря этой победе ФК «Челябинск» вышел в 5-й раунд Пути Регионов.
В предстоящее воскресенье, 28 сентября, ФК «Челябинск» в рамках 12-го тура Первой лиги ФНЛ на выезде сыграет матч с ФК «Уфа» на стадионе «Нефтяник».
