Челябинские налоговики банкротят компанию из-за долга в 723 миллиона рублей

УФНС России по Челябинской области банкротит компанию «Новаполимер» из-за долга в 723,5 млн рублей. Как следует из материалов дела, иск арбитраж оставил без движения.
«Оставить заявление УФНС России по Челябинской области без движения до 22 октября. Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения», — отмечено в определении суда.
Налоговикам предстоит подтвердить, что иск также вручался ответчику, причем с уведомлением о таком вручении. Налоговый орган намерен добиться включения в реестр требований кредиторов всей задолженности. Сумма разбивается на составляющие: 533,4 млн рублей долги по налогам и взносам, 173,1 млн рублей — пени и 16,981 млн рублей — штрафы. Обязательства налоговики потребовали разбить на первую и вторую очередь.
«Новаполимер» занимается утилизацией отходов и лома пластмасс во вторичное сырье. Несмотря на выручку 1,4 млрд рублей в 2024 году, бизнес убыточный. Чистый убыток составляет 37,2 млн рублей. В последний раз компания была прибыльной в 2023 году, но и тогда чистая прибыль была всего 8,7 млн рублей.
