Продавцы каких челябинских магазинов зарабатывают больше всех

В Челябинске в торговле самую высокую среднюю зарплату в размере 69 380 рублей предлагают сотрудникам магазина бытовой техники. На втором месте по заработку — магазины электроники, где в среднем специалистам готовы платить 59 600 рублей. Это реальный заработок, в котором не учитываются бонусы, премии и другие выплаты, сообщили в пресс-службе «Авито Работа».
«На третьем месте по заработку — строительные магазины. Там менеджеры по продажам и продавцы в среднем зарабатывают 59 103 рублей в месяц. От специалистов требуются такие навыки, как работоспособность и выполнение плановых показателей», — сообщили в пресс-службе.
Также хорошо зарабатывают сотрудники в мебельных и обувных магазинах. В среднем им готовы предложить заработок в размере 56 577 и 56 273 рублей в месяц. При этом легче всего в Челябинской области найти работу в продуктовом магазине.
Там доля вакансий от общего числа — 24%. В магазине одежды (20%), детских товаров (19%), косметики и парфюмерии (8%), магазине бытовой техники — 6%. Показатель средней предлагаемой оплаты труда складывается из усредненных значений зарплатных вилок, указанных в вакансиях. Он может отличатся от размера номинальной зарплаты, где учитываются бонусы, премии и другие выплаты.
