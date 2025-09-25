25 сентября 2025

Продавцы каких челябинских магазинов зарабатывают больше всех

В Челябинске в торговле самые высокие зарплаты у продавцов бытовой техники
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В магазине бытовой техники в среднем платят 69 380 рублей
В магазине бытовой техники в среднем платят 69 380 рублей Фото:

В Челябинске в торговле самую высокую среднюю зарплату в размере 69 380 рублей предлагают сотрудникам магазина бытовой техники. На втором месте по заработку — магазины электроники, где в среднем специалистам готовы платить 59 600 рублей. Это реальный заработок, в котором не учитываются бонусы, премии и другие выплаты, сообщили в пресс-службе «Авито Работа».

«На третьем месте по заработку — строительные магазины. Там менеджеры по продажам и продавцы в среднем зарабатывают 59 103 рублей в месяц. От специалистов требуются такие навыки, как работоспособность и выполнение плановых показателей», — сообщили в пресс-службе.

Также хорошо зарабатывают сотрудники в мебельных и обувных магазинах. В среднем им готовы предложить заработок в размере 56 577 и 56 273 рублей в месяц. При этом легче всего в Челябинской области найти работу в продуктовом магазине.

Там доля вакансий от общего числа — 24%. В магазине одежды (20%), детских товаров (19%), косметики и парфюмерии (8%), магазине бытовой техники — 6%. Показатель средней предлагаемой оплаты труда складывается из усредненных значений зарплатных вилок, указанных в вакансиях. Он может отличатся от размера номинальной зарплаты, где учитываются бонусы, премии и другие выплаты.

Самые высокие зарплаты в регионе с января по август 2025 года предлагали в магазинах бытовой техники
Самые высокие зарплаты в регионе с января по август 2025 года предлагали в магазинах бытовой техники
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске в торговле самую высокую среднюю зарплату в размере 69 380 рублей предлагают сотрудникам магазина бытовой техники. На втором месте по заработку — магазины электроники, где в среднем специалистам готовы платить 59 600 рублей. Это реальный заработок, в котором не учитываются бонусы, премии и другие выплаты, сообщили в пресс-службе «Авито Работа». «На третьем месте по заработку — строительные магазины. Там менеджеры по продажам и продавцы в среднем зарабатывают 59 103 рублей в месяц. От специалистов требуются такие навыки, как работоспособность и выполнение плановых показателей», — сообщили в пресс-службе. Также хорошо зарабатывают сотрудники в мебельных и обувных магазинах. В среднем им готовы предложить заработок в размере 56 577 и 56 273 рублей в месяц. При этом легче всего в Челябинской области найти работу в продуктовом магазине. Там доля вакансий от общего числа — 24%. В магазине одежды (20%), детских товаров (19%), косметики и парфюмерии (8%), магазине бытовой техники — 6%. Показатель средней предлагаемой оплаты труда складывается из усредненных значений зарплатных вилок, указанных в вакансиях. Он может отличатся от размера номинальной зарплаты, где учитываются бонусы, премии и другие выплаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...