В Златоусте стартует отопительный сезон

В Златоусте (Челябинская область) 29 сентября начнется отопительный сезон. Как рассказал мэр Олег Решетников, муниципалитет провел модернизацию на 100 млн рублей.
«С 29 сентября начинаем отопительный сезон. По прогнозам синоптиков температура воздуха в ближайшие дни начнет постепенно понижаться, особенно в ночное время», — объявил Решетников в telegram-канале.
По словам мэра, особое внимание уделили модернизации двух километров тепловых и почти шести километров водопроводных сетей, которые долгое время не обслуживались. Цель изменений — не только устранить текущие проблемы, но и кардинально обновить систему. Решетников также отметил, что теперь устаревшие трубы заменяются целиком, а не отдельными частями.
Подключение отопления в домах продлится несколько дней. Подавшие соответствующие заявки учреждения социальной сферы уже получили тепло. Решетников призвал горожан сообщать о холодных батареях в своих квартирах в управляющие компании или ТСЖ для своевременного устранения неполадок.
