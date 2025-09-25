Президент РФ выступил с приветственным словом на «Международной атомной неделе»

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал глав государств, которые прибыли на Глобальный атомный форум «Мировая атомная неделя». Его слова приводит корреспондент URA.RU, находящийся на месте событий.
«Рад приветствовать глав государств. Надеюсь мы предметно обсудим сотрудничество в атомной энергетике», — поприветствовал президент. Также Путин во вступительном слове рассказал про изменение в атомной энергетике, в том числе внедрение искусственного интеллекта в отрасли. По его словам, выросло количество дата-центров.
Помимо этого, президент отметил и другой фактор в современной энергетике, а именно зеленая чистая низкоуглеродная энергия. По словам Путина, на ней работают многие АЭС, а их совокупная мощность может составить 1 тысячу Гватт. Президент также сделал важный акцент на использование мирного атома на пути к современным целям.
Также на территории России разрабатываются проекты наземных и плавучих АЭС, которые будут производиться серийно. И важным уточнением является то, что наша страна ответственно выполняет контрактные обязательства, заявил Путин. Планируется развитие в области ядерной медицины.
Глобальный атомный форум проходит в Москве на ВДНХ в рамках «Мировой атомной недели», открывшейся 25 сентября 2025 года. Президент России Владимир Путин лично прибыл на мероприятие и выступил перед участниками, обозначив ключевые направления развития атомной энергетики и международного сотрудничества в отрасли.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.