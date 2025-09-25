От волейбола до езды на роликах: чем увлекаются чиновники ХМАО в свободное от работы время

Чиновники правительства ХМАО оказались большими любителями активного досуга. Несмотря на серьезную занятость и строгий рабочий график, они находят время для спорта и хобби. Волейбол, марафоны, ролики, рыбалка, ремонт техники — у каждого свои увлечения, которые помогают отвлечься от рабочих забот и поддерживать форму. URA.RU узнало, чем занимаются представители окружной власти вне кабинетов.
Заместитель губернатора ХМАО Павел Ципорин признается, что главным его увлечением остается волейбол. Этот вид спорта сопровождает его с университетских лет. Несмотря на плотный график, чиновник старается находить время для тренировок. «Очень люблю этот вид спорта ещё со времен учебы в ВУЗе», — поделился вице-губернатор. Кроме того, на выходных, если позволяет время, Ципорин предпочитает рыбалку на Иртыше или Оби. Это возможность побыть наедине с природой, перезагрузиться и отвлечься от рабочих забот.
Заместитель губернатора ХМАО Эдуард Исаков до 2022 года увлекался путешествиями по России. Однако с началом специальной военной операции его интересы изменились: теперь главное хобби — волонтерская помощь бойцам на Донбассе. Каждый месяц он отправляется на линию боевого соприкосновения, привозит необходимое, координирует работу команды единомышленников. «Сплотил небольшую команду единомышленников, которая помогает бойцам. За это время мы с друзьями организовали производство специальных носилок, ремонт автомобилей», — рассказал чиновник. Помимо волонтерства, в свободное время он предпочитает чтение, плавание в бассейне, катание на велосипеде и сноуборде.
Директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин признается, что времени на хобби практически не остается. Однако, когда появляется возможность, он выбирает прогулки по Чугасу — одному из природных уголков региона. Такие вылазки помогают отвлечься от напряженной работы и восстановить силы.
Директор департамента труда и занятости населения ХМАО Роман Белкин рассказал о трех своих главных увлечениях. Первое — катание на роликовых коньках, которое он считает отличным способом получить заряд бодрости и спортивного адреналина. Второе хобби связано с ремонтом техники. Белкин получает удовольствие от процесса восстановления сломанных вещей. «Нравится разбираться в устройстве и механизмах. Это хороший источник маленьких побед — взял сломанное, разобрался, починил и вещь снова работает», — отметил Белкин. В качестве отдыха для души чиновник выбирает просмотр сериалов, отдавая предпочтение детективам и фантастике.
Директор департамента внутренней политики ХМАО Кирилл Харитонов — давний поклонник спорта. В прошлом он неоднократно участвовал в марафонах и полумарафонах, а также активно занимался велоспортом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!