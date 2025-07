Во что играют политики ХМАО: компьютерные и настольные игры в жизни чиновников

Югорские чиновники и депутаты играют в Heroes of Might and Magic и Civilization

31 июля 2025 в 20:20

Политики ХМАО рассказали о своих любимых играх Фото: Денис Моргунов © URA.RU Настольные и компьютерные игры стали привычной частью досуга для многих, в том числе и для политиков ХМАО. Несмотря на плотный график, некоторые из них находят время на развлечения — от классических стратегий до настолок с друзьми. URA.RU узнало, какие игры выбирают представители региональной власти. Заместитель губернатора ХМАО, директор департамента информационных технологий Павел Ципорин признается, что сейчас практически не играет из-за нехватки времени. Однако в юности увлекался культовой стратегией «Герои меча и магии». «Сейчас то не играю, времени не хватает. А раньше очень сильно любил „Герои меча и магии“. Это еще в школе и университете. Когда начал работать в правительстве, к сожалению, а может и к счастью, времени не осталось. Зато дома с детьми играем в настолки: в „Монополию“ и „Имаджинариум“. Также играем с друзьями, иногда даже в „Крокодила“», — рассказал он. Глава регионального исполкома партии «Единая Россия» в ХМАО Николай Заболотнев до сих пор играет в компьютерные стратегии. Ему близки «Казаки» и «Казаки 2» — игры, которые сохраняют популярность со времен начала 2000-х. «В настольные игры тоже иногда играем. Любимая из них — „Элиас“», — поделился он. Глава депобразования ХМАО Алексей Дренин предпочитает настольные игры компьютерным Фото: Алексей Андронов © URA.RU Директор департамента образования и науки ХМАО Алексей Дренин вспоминает, что раньше часто играл в настолки. Сейчас такое случается реже. «Раньше, давно, играли много в разные настолки. Сейчас, иногда, если удастся собраться компанией, любим с друзьями сыграть в „Диксит“ или „Имоджинариум“», — отметил он. Директор департамента ЖКК и энергетики Матвей Каров выбирает только настольные игры. По его словам, лучшие тренажеры мышления — это шашки и шахматы. «Компьютерные игры не люблю и никогда не любил, виртуальный мир — не мое», — заявил он. Директор департамента внутренней политики Кирилл Харитонов также сторонник классических интеллектуальных игр. «Люблю шахматы. Даже есть 1 взрослый разряд, но не играл месяца два уже. В компьютерные игры вообще никогда не играл», — рассказал он. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Сплавы по горным рекам и книги про разведку: как чиновники правительства ХМАО любят проводить отпуска Директор департамента социального развития Антон Терехин предпочитает спорт. По его словам, он любит хоккей и иногда футбол, но интереса к компьютерным играм не испытывает. Председатель молодежного парламента 7-го созыва, депутат Думы Ханты-Мансийска Кирилл Медведев признался, что в свободное время любит играть в пошаговую стратегию «Цивилизация». «Игры это тоже способ коммуникации, поэтому да, конечно, играю. И в настольные игры тоже. Когда встречаемся с друзьями, то они постоянно что-то приносят. Правда у меня любимых нет, даже названия их не знаю. Обычно это „Элиас“, либо разные карточные игры», — поделился он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

