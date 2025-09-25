Пашинян поблагодарил глав делегаций за свое участие в «Мировой атомной неделе»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил благодарность руководителям иностранных делегаций за участие в форуме «Мировая атомная неделя». Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Глава кабмина отдельно отметил значение форума и подчеркнул вклад зарубежных гостей в развитие сотрудничества в сфере атомной энергетики.
«Уважаемые главы делегаций, хочу выразить благодарность за участие в этом форуме. Признательны за гостеприимство на мероприятии такого уровня. Приятным совпадением считаю, что форум проходит в день армянского энергетика Эдуарда Саакова», — подчеркнул Пашинян.
По словам армянского премьера, масштабное распространение цифровых технологий и искусственного интеллекта способствует развитию безопасной атомной энергетики. Однако наряду с этим требуется активная работа по обеспечению физической ядерной безопасности. В связи с этими соображениями Армения приняла решение продолжить эксплуатацию атомной электростанции.
Гарантированное безопасное функционирование армянской АЭС имеет ключевое значение для общей системы безопасности страны, отметил Пашинян. Он добавил, что это возлагает на Армению особую ответственность перед нынешними и будущими поколениями.
Премьер также сообщил, что Армения регулярно проводит экспертные отчеты о соответствии эксплуатации АЭС международным стандартам МАГАТЭ. Этот принцип лежит в основе планируемой модернизации атомной отрасли страны, которая реализуется при поддержке российской госкорпорации «Росатом». Пашинян выразил надежду на продолжение и своевременное завершение всех намеченных работ.
Глава правительства отметил важность использования ядерных технологий не только в энергетике, но и в медицине, образовании и науке. Премьер подчеркнул, что ожидает развития взаимовыгодного сотрудничества с международными партнерами по мирному атому.
В Москве на площадке ВДНХ начал работу Глобальный форум по атомной энергетике, который проводится в рамках «Мировой атомной недели». В мероприятии принял участие президент России Владимир Путин, который выступил перед участниками, обозначив ключевые направления развития атомной отрасли и отметив важность международного сотрудничества в этой сфере.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.