В Челябинске мигранта выдворят из страны после рейда на полигоне ТБО

Мигрант, нарушивший режим пребывания в России, работал на свалке
Мигрант, нарушивший режим пребывания в России, работал на свалке

В Челябинске полиция совместно с Росгвардией провели рейд по мигрантам на полигоне твердых бытовых отходов. Одного из иностранцев решили выдворить из РФ, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Установлено четыре нарушения. В отношении одного из иностранных граждан принято решение о принудительном удалении за пределы страны», — уточнили в ведомстве.

Проверку провели на полигоне ТБО в Советском районе сотрудники управления по вопросам миграции совместно с оперативными подразделениями областного главка при силовой поддержке Росгвардии. Трое мигрантов незаконно работали, еще один, выдворенный, нарушил режим пребывания в России.

По данным полиции, всего проверено восемь мигрантов. Их личности и возможная причастность к преступлениям и незаконному пересечению границы проверялись по базам учета. Также в настоящее время идет работа по привлечению к ответственности работодателя, использовавшего нелегальный труд мигрантов. В МВД подчеркнули, что подобные мероприятия будут продолжены.

