25 сентября 2025

В США назвали цель ядерного удара

NASA планирует нанести ядерный удар по астероиду
По астероиду 2024 YR4 предложено нанести ядерный удар
Группа международных исследователей, в состав которой вошли сотрудники NASA, представила концепцию защиты планеты от возможной угрозы из космоса, путем нанесения ядерного удара по астероиду 2024 YR4. Об этом говорится в опубликованной научной работе. 

«Ученые смоделировали миссию по предотвращению столкновения астероида 2024 YR4 с Землей, включая сценарии с использованием ядерного заряда. Согласно расчетам, взрыва мощностью в одну мегатонну должно хватить для фрагментации 2024 YR4 на безопасные обломки», — говорится в научной работе на сервере arXiv.

Как отмечают авторы, в отличие от событий, показанных в фильме «Армагеддон», не потребуется рисковать человеческими жизнями. Заряд может быть подорван на безопасном расстоянии от поверхности астероида.

Исследователи подчеркивают необходимость дождаться следующего сближения объекта с Землей в 2028 году для уточнения его характеристик. После этого можно будет принять решение о выборе оптимальной стратегии: изменение траектории или подготовка к уничтожению астероида с помощью ядерного взрыва.

Астероид, диаметр которого оценивается примерно в 60 метров, был открыт в 2024 году. Изначально вероятность его падения на Землю составляла 3%, однако впоследствии эта угроза была снята. Тем не менее, сохраняется 4-процентная вероятность его столкновения с Луной в декабре 2032 года.

