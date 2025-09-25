В США назвали цель ядерного удара

Группа международных исследователей, в состав которой вошли сотрудники NASA, представила концепцию защиты планеты от возможной угрозы из космоса, путем нанесения ядерного удара по астероиду 2024 YR4. Об этом говорится в опубликованной научной работе.
«Ученые смоделировали миссию по предотвращению столкновения астероида 2024 YR4 с Землей, включая сценарии с использованием ядерного заряда. Согласно расчетам, взрыва мощностью в одну мегатонну должно хватить для фрагментации 2024 YR4 на безопасные обломки», — говорится в научной работе на сервере arXiv.
Как отмечают авторы, в отличие от событий, показанных в фильме «Армагеддон», не потребуется рисковать человеческими жизнями. Заряд может быть подорван на безопасном расстоянии от поверхности астероида.
Исследователи подчеркивают необходимость дождаться следующего сближения объекта с Землей в 2028 году для уточнения его характеристик. После этого можно будет принять решение о выборе оптимальной стратегии: изменение траектории или подготовка к уничтожению астероида с помощью ядерного взрыва.
Астероид, диаметр которого оценивается примерно в 60 метров, был открыт в 2024 году. Изначально вероятность его падения на Землю составляла 3%, однако впоследствии эта угроза была снята. Тем не менее, сохраняется 4-процентная вероятность его столкновения с Луной в декабре 2032 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.