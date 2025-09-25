Хинштейн сообщил об атаке ВСУ на Курскую АЭС-2

Пострадавших в результате атаки БПЛА на АЭС-2 нет, заявил Хинштейн
Беспилотник ВСУ совершил нападение на Курскую атомную электростанцию (АЭС-2) в Курчатове. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

«Сегодня украинский беспилотник совершил попытку атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатове», — заявил Хинштейн. Информацию он опубликовал в telegram-канале. Губернатор отметил, что в результате падения БПЛА зацепил одно из строений строящейся станции. По словам Хинштейна, пострадавших в результате атаки нет, а АЭС-2 продолжает работать в штатном режиме.

Это уже не первое нападение ВСУ на атомные электростанции с помощью БПЛА. Ранее Запорожская АЭС также подверглась нападению. В МАГАТЭ подтвердили, что на электростанции были запущены аварийные дизель-генераторы для обеспечения станции электроэнергией после того, как снабжение электричеством было нарушено атакой ВСУ.

