25 сентября 2025

Мизулина выполнила обещание, данное пермским школьникам

Мизулина отправила пермским школьникам учебники по обществознанию
Мизулина отправила пермским школьникам учебники
Школьники из Пермского края получили учебники по обществознанию от главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. По ее словам, книги были отправлены в одну из школ региона после обращения ученицы с жалобой на нехватку учебников.

«Как и обещала, учебники по обществознанию прибыли в одну из школ Пермского края (номер школы не называю сознательно). Вместе с поздравлением от меня педагогам к предстоящему дню учителя», — сообщила Екатерина Мизулина в своем telegram-канале.

Причиной передачи учебников стала опубликованная ранее видеозапись, на которой подростки сжигают новые учебники по обществознанию в лесу. После этого Мизулина пообещала купить учебники по обществознанию для школьников из Прикамья. Она также заявила, что к ней поступают многочисленные жалобы от учеников о нехватке учебных материалов, а уничтожение книг она связывает с погоней за хайпом в соцсетях.

