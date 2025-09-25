Мизулина выполнила обещание, данное пермским школьникам

Школьники из Пермского края получили учебники по обществознанию от главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. По ее словам, книги были отправлены в одну из школ региона после обращения ученицы с жалобой на нехватку учебников.
«Как и обещала, учебники по обществознанию прибыли в одну из школ Пермского края (номер школы не называю сознательно). Вместе с поздравлением от меня педагогам к предстоящему дню учителя», — сообщила Екатерина Мизулина в своем telegram-канале.
Причиной передачи учебников стала опубликованная ранее видеозапись, на которой подростки сжигают новые учебники по обществознанию в лесу. После этого Мизулина пообещала купить учебники по обществознанию для школьников из Прикамья. Она также заявила, что к ней поступают многочисленные жалобы от учеников о нехватке учебных материалов, а уничтожение книг она связывает с погоней за хайпом в соцсетях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!