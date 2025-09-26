Трамп высказался, что экономика России катится к чертям

Президент США Дональд Трамп заявил, что экономика России находится в плохом состоянии и «катится к чертям». Свою оценку он повторил после выступления на Генассамблее ООН, где также критиковал российские экономические показатели.
«У них дела идут очень плохо, учитывая, что они поставили на кон абсолютно все. Их экономика катится к чертям», — сказал Трамп журналистам. Его слова прозвучали в прямом эфире Fox News.
В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия справляется с санкционным давлением, а западные ограничения наносят ущерб всей мировой экономике. Президент РФ Владимир Путин говорил, что антироссийские санкции привели к рецессии экономики в Европе. Поэтому дальнейшие попытки надавить на Москву ни к чему хорошему не приведут. «Они все время нас хоронят. Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят постоянно, не переставая», — отметил президент. Его слова приводит RT.
Соответствующее заявление было сделано им в ответ на предложения европейских лидеров ввести новый пакет санкций. При этом, по словам Путина, внутри самого Евросоюза все чаще звучат признания в неэффективности действующих ограничительных мер, что усложняет процесс согласования новых санкций среди стран блока.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.