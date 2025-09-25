Замгубернатора ХМАО Майер заблокировала продление контрактов подчиненным

Заместитель губернатора ХМАО Елена Майер, курирующая спорт, культуру и образование, не согласовала пролонгацию трудовых контрактов заместителям директоров двух профильных департаментов. Источник в политическом истеблишменте сообщил URA.RU, что из правительства были уволены замдиректора депкультуры Виктор Гаин и заместитель главы депспорта Елена Калинина.
«Контракты с Гаиным и Калининой не продлены. Майер не устраивали их подходы к работы, и она наложила вето на перезаключение контрактов с ними», — поделился инсайдер.
Фамилии Гаина и Калининой уже удалены со страниц департаментов. Исчезли из телефонного справочника депспорта и контакты заместителя директора — начальника управления государственной политики в области физической культуры и спорта Михаила Вторушина, у которого, по словам источников агентства, были довольно сложные отношения с директором департамента Софьей Конух. «Вторушин сохранит позицию зама, но потеряет дополнительный статус начальника управления», — уточнил собеседник.
Кроме того, ранее в кулуарах выдвигалась версия, что заместитель директора департамента молодежной политики Мария Орлова перейдет в депкультуры на аналогичную позицию. «Она во время работы курировала ЭКЦ „Открытый регион“, который в то время возглавляла нынешний директор депкульта Маргарита Козлова. Однако есть информация, что Майер не согласовала одного зама директора», — добавил инсайдер.
Фамилия Орловой остается в списках сотрудников депмолодежи. Единственным подконтрольным Майер департаментом, которого не коснулись отставки замов, остался департамент образования под управлением Алексея Дренина.
Ранее URA.RU сообщало о грядущих отставках в правительстве Югры. Инсайд агентства подтвердился.
