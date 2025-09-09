В октябре в правительстве ХМАО прогнозируют новую череду отставок. В середине сентября истекают сроки трудовых контрактов у замов руководителей органов исполнительной власти, а с начала октября — и у самих глав департаментов. Журналисты URA.RU опросили источники в правительстве и узнали, у кого из топ-чиновников есть шансы сохраниться в новом составе кабмина, а кому укажут на дверь.
Заместители губернатора
Несмотря на начавшуюся оптимизацию, источники уверяют, что в ближайшее время громких отставок замов главы региона не ожидается. Контракты с ними, как правило, заключаются на весь срок полномочий. «Так что если кто-то и покинет пост, то с формулировкой „по собственному желанию“ и вне осеннего графика зачисток», — сообщает собеседник агентства.
Первая волна отставок среди замов была самой серьезной. Оставшиеся неплохо себя зарекомендовали, и, как говорят источники в кулуарах, «волчий билет» не получили. «Несмотря на пересуды о возможных отставках куратора медицины и социалки Всеволода Кольцова и бессменного главного финансиста правительства Веры Дюдиной, эта информация не подтверждается. Оба сохранят позиции», — замечает собеседник.
Главы департаментов
По словам источников, отставка ждет главного кадровика правительства — директора депгосслужбы Александра Деменко. Контракт с ним не будет продлен. На его место прочат выходца из Тюмени — бывшего вице-спикера Дмитрия Осипова, который сейчас погружается в работу департамента в статусе первого заместителя.
Собеседники агентства невысоко оценивают шансы сохраниться в кабмине у главы депмолодежи Якова Самохвалова. «Впрочем, он еще может сохраниться, окончательное решение не принято — замены пока нет», — уточняет другой источник.
В социальном блоке под руководством замгубернатора Всеволода Кольцова все стабильно. На своих местах останутся оба выходца из медицинского сообщества Тюмени: и глава депсоцразвития Антон Терехин, и директор депздрава Роман Паськов. «Ранее в медицинских кругах обсуждали, что Кольцов может покинуть пост, а его место займет кто-то из глав департаментов. Но эта теория оказалась несостоятельной — никто никуда не собирается», — делится инсайдер.
В вотчине замгубернатора Елены Майер будущее глав департаментов пока не предопределено. «Говорят, что остается директор депобразования Алексей Дренин. К Маргарите Козловой (депкультуры) и Софье Конух (депспорта) были претензии — обе возглавили свои посты при предшественнице Майер Елене Шумаковой, и у обеих в подведомственных учреждениях вспыхивали скандалы. Вопрос по дальнейшему трудоустройству обеих пока остаются без ответа, но у Конух благодаря ее статусу олимпийской чемпионки шансы остаться выше», — замечают наблюдатели.
Главе департамента административного обеспечения Юлии Коняевой, по обновленной инсайдерской информации, удастся усидеть в руководящем кресле. «В случае, если к ней не будет претензий у нового куратора — главы аппарата губернатора Ирины Чудовой (и силовиков)», — передает собеседник агентства.
Стабильность наблюдается и в блоке строительства, и в смежной сфере жилищно-коммунального хозяйства. По словам инсайдера, все топы с высокой долей вероятности останутся на своих местах — назначены они были максимум в прошлом году. Так что глава департамента строительства Александр Фролов, директор департамента ЖКК и энергетики Матвей Каров и руководитель департамента дорожного хозяйства Артем Литвинов продолжат работу в правительстве.
Ожидается и новое назначение. Куратор инвестиционного блока правительства Наталья Огородникова, в чье подчинение был передан департамент экономического развития, подбирает кандидатуру на пост директора. «Наметки уже есть, но окончательное решение ожидается позже», — говорит собеседник.
Заместители директоров департамента
По словам источников, заместители руководителей окружных департаментов начали получать уведомления о пролонгации контрактов, а некоторые — и сигналы о возможной отставке. В кулуарах обсуждают, что кресла могут лишиться заместители главы департамента молодежи Якова Самохвалова — Александр Пономаренко и Мария Орлова. «Говорят, директор департамента культуры Маргарита Козлова пыталась „спасти“ Орлову и предлагала ей место своего заместителя — ранее они вместе работали в „Открытом регионе“. Но этот вариант не пройдет», — отметил собеседник URA.RU.
Источники, близкие к окружному правительству отмечают, что Майер могла не согласовать одного заместителя в депкультуры и одного — в депспорта. Однако о ком именно идет речь, пока неизвестно. В другом крыле соцблока упрочила позиции Светлана Круглова, замглавы депсоцразвития, которой удалось сработаться с новым шефом Антоном Терехиным. А кто из заместителей главы департамента внутренней политики Кирилла Харитонова покинет пост, пока обсуждается — вопросов не было только к куратору медиаблока Алексею Гнедину.
