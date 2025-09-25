25 сентября 2025

Космонавт из Екатеринбурга получил новую должность в Роскосмосе

Космонавт Прокопьев из Екатеринбурга назначен замкомандира отряда космонавтов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В 2019 году Сергею Прокопьеву присвоили звание Героя России
В 2019 году Сергею Прокопьеву присвоили звание Героя России Фото:

Космонавт и герой России Сергей Прокопьев (родом из Екатеринбурга) назначен заместителем командира отряда космонавтов Роскосмоса. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации. 

«Приказом начальника Центра подготовки космонавтов инструктор-космонавт-испытатель 1 класса Сергей Прокопьев назначен на должность заместителя командира отряда космонавтов Роскосмоса», — сказано в сообщении. Космонавт был зачислен в отряд в 2012 году, осуществил два полета в космос, проведя в общей сложности свыше 567 суток на орбите, а также совершил восемь выходов в открытый космос.

В сентябре 2023 года Прокопьев, его коллега Дмитрий Петелин из Челябинска и астронавт NASA Франциско Рубио вернулись с орбиты на Землю. В командировке они пробыли 371 день — это самый длительный полет по программе МКС.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Космонавт и герой России Сергей Прокопьев (родом из Екатеринбурга) назначен заместителем командира отряда космонавтов Роскосмоса. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.  «Приказом начальника Центра подготовки космонавтов инструктор-космонавт-испытатель 1 класса Сергей Прокопьев назначен на должность заместителя командира отряда космонавтов Роскосмоса», — сказано в сообщении. Космонавт был зачислен в отряд в 2012 году, осуществил два полета в космос, проведя в общей сложности свыше 567 суток на орбите, а также совершил восемь выходов в открытый космос. В сентябре 2023 года Прокопьев, его коллега Дмитрий Петелин из Челябинска и астронавт NASA Франциско Рубио вернулись с орбиты на Землю. В командировке они пробыли 371 день — это самый длительный полет по программе МКС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...