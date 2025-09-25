Космонавт из Екатеринбурга получил новую должность в Роскосмосе

Космонавт и герой России Сергей Прокопьев (родом из Екатеринбурга) назначен заместителем командира отряда космонавтов Роскосмоса. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.
«Приказом начальника Центра подготовки космонавтов инструктор-космонавт-испытатель 1 класса Сергей Прокопьев назначен на должность заместителя командира отряда космонавтов Роскосмоса», — сказано в сообщении. Космонавт был зачислен в отряд в 2012 году, осуществил два полета в космос, проведя в общей сложности свыше 567 суток на орбите, а также совершил восемь выходов в открытый космос.
В сентябре 2023 года Прокопьев, его коллега Дмитрий Петелин из Челябинска и астронавт NASA Франциско Рубио вернулись с орбиты на Землю. В командировке они пробыли 371 день — это самый длительный полет по программе МКС.
