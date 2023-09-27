Уральские космонавты вернулись с орбиты на Землю после рекордной командировки

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Пресс-конференция с космонавомт-испытателем Сергеем Прокопьевым. Екатеринбург, прокопьев сергей
Сергей Прокопьев находился в космосе с прошлого года Фото:

Космонавты Сергей Прокопьев из Екатеринбурга и Дмитрий Петелин из Челябинска вернулись с орбиты на Землю. Они приземлились в Казахстане. В командировке космонавты были 371 день — это самый длительный полет по программе Международной космической станции (МКС). Прямую трансляцию посадки ведут на youtube-канале «Роскосмос ТВ».

«Спускаемый аппарат с космонавтами приземлился в Казахстане», — сказали ведущие эфира. Вместе с российскими космонавтами вернулся американец Франциско Рубио.

Корабль «Союз МС-23» с космонавтами приземлился в Казахстане в 148 километрах от Жезказгана. За их посадкой следил бизнесмен и владелец соцсети Х (бывший Twitter) Илон Маск. На МКС Петелин и Прокопьев находились с сентября 2022 года.

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Космонавты Сергей Прокопьев из Екатеринбурга и Дмитрий Петелин из Челябинска вернулись с орбиты на Землю. Они приземлились в Казахстане. В командировке космонавты были 371 день — это самый длительный полет по программе Международной космической станции (МКС). Прямую трансляцию посадки ведут на youtube-канале «Роскосмос ТВ». «Спускаемый аппарат с космонавтами приземлился в Казахстане», — сказали ведущие эфира. Вместе с российскими космонавтами вернулся американец Франциско Рубио. Корабль «Союз МС-23» с космонавтами приземлился в Казахстане в 148 километрах от Жезказгана. За их посадкой следил бизнесмен и владелец соцсети Х (бывший Twitter) Илон Маск. На МКС Петелин и Прокопьев находились с сентября 2022 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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