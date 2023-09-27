Уральские космонавты вернулись с орбиты на Землю после рекордной командировки

Космонавты Сергей Прокопьев из Екатеринбурга и Дмитрий Петелин из Челябинска вернулись с орбиты на Землю. Они приземлились в Казахстане. В командировке космонавты были 371 день — это самый длительный полет по программе Международной космической станции (МКС). Прямую трансляцию посадки ведут на youtube-канале «Роскосмос ТВ».
«Спускаемый аппарат с космонавтами приземлился в Казахстане», — сказали ведущие эфира. Вместе с российскими космонавтами вернулся американец Франциско Рубио.
Корабль «Союз МС-23» с космонавтами приземлился в Казахстане в 148 километрах от Жезказгана. За их посадкой следил бизнесмен и владелец соцсети Х (бывший Twitter) Илон Маск. На МКС Петелин и Прокопьев находились с сентября 2022 года.
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