Уральские космонавты вернулись с орбиты на Землю после рекордной командировки

27 сентября 2023 в 16:17 Размер текста - 17 +

Сергей Прокопьев находился в космосе с прошлого года Фото: Анна Майорова © URA.RU Космонавты Сергей Прокопьев из Екатеринбурга и Дмитрий Петелин из Челябинска вернулись с орбиты на Землю. Они приземлились в Казахстане. В командировке космонавты были 371 день — это самый длительный полет по программе Международной космической станции (МКС). Прямую трансляцию посадки ведут на youtube-канале «Роскосмос ТВ». «Спускаемый аппарат с космонавтами приземлился в Казахстане», — сказали ведущие эфира. Вместе с российскими космонавтами вернулся американец Франциско Рубио. Корабль «Союз МС-23» с космонавтами приземлился в Казахстане в 148 километрах от Жезказгана. За их посадкой следил бизнесмен и владелец соцсети Х (бывший Twitter) Илон Маск. На МКС Петелин и Прокопьев находились с сентября 2022 года.

Космонавты Сергей Прокопьев из Екатеринбурга и Дмитрий Петелин из Челябинска вернулись с орбиты на Землю. Они приземлились в Казахстане. В командировке космонавты были 371 день — это самый длительный полет по программе Международной космической станции (МКС). Прямую трансляцию посадки ведут на youtube-канале «Роскосмос ТВ». «Спускаемый аппарат с космонавтами приземлился в Казахстане», — сказали ведущие эфира. Вместе с российскими космонавтами вернулся американец Франциско Рубио. Корабль «Союз МС-23» с космонавтами приземлился в Казахстане в 148 километрах от Жезказгана. За их посадкой следил бизнесмен и владелец соцсети Х (бывший Twitter) Илон Маск. На МКС Петелин и Прокопьев находились с сентября 2022 года.