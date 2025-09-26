Путин поблагодарил Памфилову за организацию выборов

Путин поблагодарил ЦИК за проведение избирательных кампаний по всей России
Путин поблагодарил ЦИК за проведение избирательных кампаний по всей России Фото:
новость из сюжета
Единый день голосования-2025

Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность главе ЦИК Элле Памфиловой и ее коллегам за организацию массовых избирательных кампаний по всей России в сложных условиях, подчеркнув важность политической стабильности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Хотел бы Вас поблагодарить и всех ваших коллег, которые в такой сложной, прямо скажем, обстановке все-таки проводят достаточно большие, массовые избирательные кампании по всей стране», — сказал Путин. Его слова приводятся на  сайте Кремля. 

Особую благодарность президент выразил избирателям, которые, несмотря на сложную обстановку, приняли участие в голосовании. «Но прежде всего, конечно, мы с Вами должны поблагодарить избирателей, которые, несмотря ни на что, приходят, отдают свои голоса за те или иные партии. Люди понимают, насколько для России это всегда важно, а в сегодняшних условиях важно вдвойне, втройне», — отметил Путин. Он подчеркнул, что политическая стабильность и устойчивость системы — основа успехов России в военной, экономической сферах и обеспечении безопасности.

С 12 по 14 сентября на территории Российской Федерации прошел единый день голосования. В указанный период граждане выбирали губернаторов в 20 регионах, а также депутатов законодательных собраний в 11 субъектах и новые составы городских советов в 25 муниципалитетах. По слова Эллы Памфиловой, избирательные кампании в целом прошли в спокойной обстановке. На восьми избирательных участках, расположенных в пяти регионах страны, было признано недействительными 149 бюллетеней. Кроме того, в 24 субъектах федерации впервые была организована возможность дистанционного электронного голосования с использованием федеральной платформы.

