Путин поблагодарил Памфилову за организацию выборов

Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность главе ЦИК Элле Памфиловой и ее коллегам за организацию массовых избирательных кампаний по всей России в сложных условиях, подчеркнув важность политической стабильности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Хотел бы Вас поблагодарить и всех ваших коллег, которые в такой сложной, прямо скажем, обстановке все-таки проводят достаточно большие, массовые избирательные кампании по всей стране», — сказал Путин. Его слова приводятся на сайте Кремля.
Особую благодарность президент выразил избирателям, которые, несмотря на сложную обстановку, приняли участие в голосовании. «Но прежде всего, конечно, мы с Вами должны поблагодарить избирателей, которые, несмотря ни на что, приходят, отдают свои голоса за те или иные партии. Люди понимают, насколько для России это всегда важно, а в сегодняшних условиях важно вдвойне, втройне», — отметил Путин. Он подчеркнул, что политическая стабильность и устойчивость системы — основа успехов России в военной, экономической сферах и обеспечении безопасности.
С 12 по 14 сентября на территории Российской Федерации прошел единый день голосования. В указанный период граждане выбирали губернаторов в 20 регионах, а также депутатов законодательных собраний в 11 субъектах и новые составы городских советов в 25 муниципалитетах. По слова Эллы Памфиловой, избирательные кампании в целом прошли в спокойной обстановке. На восьми избирательных участках, расположенных в пяти регионах страны, было признано недействительными 149 бюллетеней. Кроме того, в 24 субъектах федерации впервые была организована возможность дистанционного электронного голосования с использованием федеральной платформы.
