Раскрыто, сколько участников СВО победило на последних выборах

На последних выборах, которые состоялись в сентябре, были избраны свыше 1000 участников СВО. Об этом заявил глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Эти цифры еще не звучали нигде, то есть они новые, последние. У нас выдвигались 1663 кандидата – участников СВО, из них избраны 1035. Отказов практически не было", — заявила Памфилова. Ее слова приводит сайт Кремля.
В состав избранных входят представители следующих политических сил: от партии «Единая Россия» — 882 человека, от КПРФ — 23, от ЛДПР и партии «Справедливая Россия – За правду» — по 20 кандидатов, от партии «Новые люди» — шесть, от «Партии пенсионеров» — три. Кроме того, от республиканского общественного движения «Татарстан – новый век» прошли два кандидата, по одному представителю получили «Партия роста» и «Гражданская платформа», а также 77 мандатов заняли самовыдвиженцы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.