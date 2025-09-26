Стали известны подробности о погибшей под катером в Турции россиянке

Россиянка, которую насмерть переехал катер в Анталье, умерла в первый день отпуска. Семья не знает, когда удастся забрать тело, так как продолжается судмедэкспертиза и подготовка документов.
«По словам дочки погибшей, 42-летняя Линара улетела в Турцию одна 24 сентября. Она часто путешествовала в одиночку и не в первый раз отдыхала в Анталье», — сообщает telegram-канал Shot. Линара работала бухгалтером, у нее осталась 20-летняя дочь.
В настоящее время родственники занимаются оформлением необходимых документов для получения тела, проводится судебно-медицинская экспертиза. Семья не располагает информацией о том, когда Линару удастся вернуть домой.
Трагедия произошла на популярном пляже в Кемере. Линара пошла купаться и заплыла за буйки, ограничивающие зону для отдыхающих. В этот момент в акватории курсировал парасейлинговый катер, предлагающий полеты на парашюте над морем. Капитан судна на большой скорости налетел на женщину, не заметив ее. Очевидцы сразу вызвали спасателей и скорую, но спасти Линару не удалось — врачи констатировали смерть на месте от тяжелых травм.
