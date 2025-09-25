25 сентября 2025

В Екатеринбурге бесследно пропал 10-летний мальчик. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Ребенка не могут найти с 25 сентября (архивное фото)
Ребенка не могут найти с 25 сентября (архивное фото)

В Екатеринбурге объявили в розыск 10-летнего Никиту Ибатулина, пропавшего 25 сентября. Мальчик ушел в школу в сопровождении мамы, но так и не вернулся, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД.

«Полиция разыскивает Ибатулина Никиту Александровича, который 25 сентября около 08:15 ушел в школу №85, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», — пояснили в ведомстве. По словам мамы, она провожала сына до школы.

Ростом школьник 140 сантиметров, худощавое телосложение, темные волосы, карие глаза. Был одет в зеленую куртку с лампасами, серые брюки, белую рубашку с коротким рукавом, зеленые кроссовки, черную кофту, с собой взял портфель.

Заявление о пропаже поступило в отдел полиции №8. Силовики приступили к розыску мальчика. Сообщить о нем информацию можно по телефону (343)356-42-08 или 102 (02).

