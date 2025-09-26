Shot: задержан «серый кардинал» администрации Нижнего Новгорода Штокман

Срочная новость
Сотрудники правоохранительных органов в Сочи задержали Илью Штокмана, которого в неофициальных кругах называют «серым кардиналом» администрации Нижнего Новгорода. Ранее он занимал пост первого замглавы городской администрации, однако был освобожден от должности месяц назад. По предварительным данным, Штокман подозревается в получении взяток. В настоящее время задержанного этапируют в Нижний Новгород для проведения дальнейших следственных мероприятий, передает telegram-канал Shot.
