Меркель ответила, какие у нее отношения с Путиным

Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что между ней и президентом России Владимиром Путиным существовали принципиальные разногласия. По ее словам, взгляды российского лидера на завершение холодной войны и распад Советского Союза существенно отличались от ее собственных.
Например, она вспомнила, как обсуждала с Путиным распад СССР. «То, что вы сейчас называете величайшей катастрофой, — это счастье всей моей жизни», — заявила Мерель. По ее словам, уже тогда ей стало ясно: «Это ставит нас по разные стороны баррикад». Ее заявление прозвучало в интервью Der Spiegel.
Меркель выразила мнение, что в диалоге с Путиным необходимо использовать язык силы, поскольку именно такой подход, по ее словам, ему наиболее понятен. Меркель также подчеркнула, что устойчивый мир может быть достигнут лишь при условии, если Украина будет «оставаться сильным государством», пишет RT.
