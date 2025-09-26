Резко выросло число погибших от поддельного алкоголя в Ленобласти

Число погибших от употребления суррогатного алкоголя в Ленинградской области увеличилось до 12 человек, один из организаторов подпольного бизнеса случайно отравил собственную жену. Об этом сообщают telegram-каналы.
Установлены организаторы смертельного бизнеса: 60-летняя сотрудница детского сада Ольга Степанова поставляла суррогатный алкоголь 78-летнему Николаю Бойцову, который разливал его по бутылкам и продавал. 25 сентября в больницу в крайне тяжелом состоянии была доставлена 75-летняя супруга Бойцова, Галина, решившая опробовать продукцию мужа.
При обыске в квартире Бойцовых оперативники обнаружили пустые стеклянные бутылки для розлива суррогата и канистры с характерным запахом спирта. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Тела погибших направлены в морг для установления точной причины смерти.
