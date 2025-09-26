Резко выросло число погибших от поддельного алкоголя в Ленобласти

Количество жертв суррогатного алкоголя в Ленобласти достигло 12 человек
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Сланцах произошло массовое отравление поддельным алкоголем
В Сланцах произошло массовое отравление поддельным алкоголем Фото:
новость из сюжета
В Ленобласти произошло массовое отравление суррогатным алкоголем

Число погибших от употребления суррогатного алкоголя в Ленинградской области увеличилось до 12 человек, один из организаторов подпольного бизнеса случайно отравил собственную жену. Об этом сообщают telegram-каналы. 

«Количество погибших от суррогатного алкоголя в Ленобласти увеличилось до 12 человек. Один из подозреваемых даже случайно отравил собственную жену», — сообщает telegram-канал. 

Установлены организаторы смертельного бизнеса: 60-летняя сотрудница детского сада Ольга Степанова поставляла суррогатный алкоголь 78-летнему Николаю Бойцову, который разливал его по бутылкам и продавал. 25 сентября в больницу в крайне тяжелом состоянии была доставлена 75-летняя супруга Бойцова, Галина, решившая опробовать продукцию мужа.

При обыске в квартире Бойцовых оперативники обнаружили пустые стеклянные бутылки для розлива суррогата и канистры с характерным запахом спирта. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Тела погибших направлены в морг для установления точной причины смерти.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Число погибших от употребления суррогатного алкоголя в Ленинградской области увеличилось до 12 человек, один из организаторов подпольного бизнеса случайно отравил собственную жену. Об этом сообщают telegram-каналы.  «Количество погибших от суррогатного алкоголя в Ленобласти увеличилось до 12 человек. Один из подозреваемых даже случайно отравил собственную жену», — сообщает telegram-канал.  Установлены организаторы смертельного бизнеса: 60-летняя сотрудница детского сада Ольга Степанова поставляла суррогатный алкоголь 78-летнему Николаю Бойцову, который разливал его по бутылкам и продавал. 25 сентября в больницу в крайне тяжелом состоянии была доставлена 75-летняя супруга Бойцова, Галина, решившая опробовать продукцию мужа. При обыске в квартире Бойцовых оперативники обнаружили пустые стеклянные бутылки для розлива суррогата и канистры с характерным запахом спирта. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Тела погибших направлены в морг для установления точной причины смерти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...