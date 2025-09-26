Около Земли пролетел астероид на небольшом расстоянии

Астероид 2025 SU4, имеющий диаметр около двух метров, пролетел вблизи Земли на расстоянии приблизительно 20 тысяч километров. Об этом сообщили представители лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
«Небольшой астероид 2025 SU4 диаметром 2 м пролетел 24 сентября (в среду) совсем близко от планеты», — говорится в сообщении ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН в telegram-канале. Отмечается, что небесное тело пролетело на расстоянии в 20 тысяч километров.
Уточняется, что данный объект был обнаружен менее чем за сутки до момента максимального сближения. Объект отнесен к семейству Атен, к которому на сегодняшний день принадлежат приблизительно 3000 небесных тел. Из этого числа около 200 рассматриваются как потенциально опасные астероиды.
