Хирурги Магнитогорска успешно прооперировали 101-летнюю пациентку

Хирурги из Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, провесли успешную операцию по восстановлению сосудов ноги 101-летней пациентке. О ходе и рузельтатах хирургического вмешательства рассказали в пресс-службе АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть».
«Жительница Магнитогорска 1924 года рождения стала самой возрастной пациенткой рентгенэндоваскулярных хирургов за последнее десятилетие. Пациентка была экстренно госпитализирована с сильными болями в правой ноге», — сообщили врачи.
Медики сразу направили бабушку на томографию, которая показала сильные дефекты артерий ноги. С диабетом второй степени в анамнезе пожилой пациентке грозила ампутация, кроме того, женщина могла не пережить саму операцию. На консилиуме врачи решили попробовать восстановить проходимость артерии малоинвазивным способом.К
«Операция длилась около получаса, все это время пациентка находилась в сознании и разговаривала с нами. На моей памяти, столь возрастных пациенток у нас не было много лет», — уточнил врач по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения АНО «ЦКМСЧ» Иван Мамыкин. Хирург вспомнил, что более десяти лет назад оперировал пациентку возрастом 102 года.
Бабушка сначала жаловалась на сильную боль, ей ввели дополнительное обезболивающее. Когда проходимость артерии была восстановлена, женщине тут же стало лучше и она перестала тревожиться. Врачи дополнительно провели пластику подколенной и бедренной артерии.
Магнитогорская долгожительница после хирургического вмешательства была переведена в палату общего профиля. В течение ближайших нескольких дней она останется под наблюдением медицинского персонала медсанчасти.
