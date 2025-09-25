25 сентября 2025

В Сургуте грумер отрезала часть хвоста у собаки во время стрижки

В салоне груминга в Сургуте у щенка отрезали часть хвоста
Жительница Сургута сообщила, что после стрижки в салоне «Teddyboo» у ее щенка оказалась отрезана часть хвоста. По словам хозяйки, о случившемся она узнала только на следующий день.

«Собака дома и на прогулке вела себя очень странно, ничего не кушала, не играла и боялась людей. На следующий день мы увидели, что сотворили с собакой, и сразу поехали в ветеринарную клинику, где зафиксировали факт обрезанного хвоста», — написала женщина в соцсети.

Владельцы салона в разговоре с URA.RU подтвердили инцидент. По их словам, работа выполнялась стажером, которая уже уволена. «Мы лично возили к ветеринару, вернули деньги, оплатили лечение и предложили бесплатный груминг до полутора лет. Также готовы пригласить кинолога, если животное будет травмировано психологически. Берем всю вину на себя, но хозяйка продолжает конфликт», — прокомментировали в «Teddyboo».

