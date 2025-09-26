В Челябинске на две недели раньше закроют садовые маршруты

Автобусы будут направлены на усиление городских маршрутов (архивное фото)
Автобусы будут направлены на усиление городских маршрутов (архивное фото) Фото:

В Челябинской агромерации на две недели раньше завершается работа садовых маршрутов. Причины раскрыли в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

«В этом году 19 сезонных маршрутов — 14 внутри Челябинска, 4 внутри Копейска и один из Челябинска в Сосновский район — работают до 28 сентября включительно. Причин несколько: значительное снижение числа поездок на сезонных маршрутах в октябре (по опыту работы в предыдущие годы) и дефицит водителей», — рассказали в пресс-службе организации.

В компании предупреждали о сокращении работы садовых маршрутов к концу сентября еще перед началом сезона. Освободившиеся автобусы и водители направят на усиление городских маршрутов уже в октябре. В прежние годы садовые маршруты работали до середины октября.

