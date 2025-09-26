В Екатеринбурге школа № 30 выплатит 400 тысяч рублей пятикласснику, пострадавшему в драке с семиклассником в столовой. Мальчик получил травму, квалифицированную как тяжкий вред здоровью, рассказали в объединенной пресс-службе судов.
«В момент конфликта в столовой отсутствовал дежурный педагог, а находившийся неподалеку сотрудник школы, который мог предотвратить последствия, не вмешался в конфликт между учениками. Только сотрудник школьной столовой отреагировал на происходящее, оказал ребенку помощь и отвел его в медпункт», — пояснили там.
Изначально мать обратилась в суд с требованием взыскать со школы 900 тысяч рублей компенсации морального вреда и 16,5 тысячи на возмещение убытков. Так как драка случилась, когда ученики находились под контролем учреждения, иск удовлетворили частично и взыскали 500 тысяч рублей.
Однако решение не устроило ни мать, ни школу, потому что они заключили мирное соглашение. На апелляции пострадавшая сторона отказалась от своих требований, а учреждение обязалось в течение месяца выплатить 400 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!