Драка учеников обошлась екатеринбургской школе почти в полмиллиона

В Екатеринбурге школа №30 выплатит 400 тысяч пострадавшему ученику в драке
Мальчик получил серьезную травму
Мальчик получил серьезную травму Фото:

В Екатеринбурге школа № 30 выплатит 400 тысяч рублей пятикласснику, пострадавшему в драке с семиклассником в столовой. Мальчик получил травму, квалифицированную как тяжкий вред здоровью, рассказали в объединенной пресс-службе судов.

«В момент конфликта в столовой отсутствовал дежурный педагог, а находившийся неподалеку сотрудник школы, который мог предотвратить последствия, не вмешался в конфликт между учениками. Только сотрудник школьной столовой отреагировал на происходящее, оказал ребенку помощь и отвел его в медпункт», — пояснили там.

Изначально мать обратилась в суд с требованием взыскать со школы 900 тысяч рублей компенсации морального вреда и 16,5 тысячи на возмещение убытков. Так как драка случилась, когда ученики находились под контролем учреждения, иск удовлетворили частично и взыскали 500 тысяч рублей.

Однако решение не устроило ни мать, ни школу, потому что они заключили мирное соглашение. На апелляции пострадавшая сторона отказалась от своих требований, а учреждение обязалось в течение месяца выплатить 400 тысяч рублей.

