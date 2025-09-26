«Надо идти до конца»: Бузова поставила Shamanа на место после его отказа от победы на «Интервидении»

Телеведущая Ольга Бузова выразила недоумение и разочарование решением Ярослава Дронова (Shaman) отказаться от оценки жюри на «Интервидении» после исполнения песни «Прямо по сердцу», отметив, что это противоречит его творчеству о борьбе «до конца. Об этом она заявила на презентации шоу „Звезды в джунглях“.
«Ярик, что это было? Как вам этот „благородный“ поступок? Вся страна ждала этого дня и болела», — написала Бузова в своем telegram-канале. На презентации нового сезона реалити-шоу «Звезды в джунглях» Бузова подробно объяснила свою позицию, процитировав хиты Дронова и свой трек «Мало половин». «Он поет: „Я русский, я иду до конца“. Получается, что его слова водица. Так не годится. Я считаю, что если ты участвуешь, то нужно идти до конца», — сказала ведущая.
Shaman исполнил на «Интервидении» композицию «Прямо по сердцу», после чего попросил членов жюри не оценивать его номер, сняв себя с конкурса. В итоге победителем стал Дык Фук из Вьетнама.
Ранее Ольга Бузова выразила намерение принять участие в международном музыкальном конкурсе «Интервидение», который состоится в 2026 году. Как отметила сама певица, она планирует создать для этого события композицию, способную «завоевать сердца слушателей по всему миру». Стилист Анастасия Романова в беседе с журналистами отметила, что внешний облик Ольги Бузовой на мероприятии удивил многих своим сдержанным стилем. По мнению эксперта, столь лаконичный наряд выглядел менее празднично на фоне ярких костюмов других участников. Романова рекомендовала команде стилистов Бузовой не скрывать выразительную индивидуальность артистки за излишне сдержанными решениями.
