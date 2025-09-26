Путин назвал нового партнера России в атомной сфере

Белоруссия превратилась в серьезного партнера России в атомной энергетике. Об этом на встрече с белорусским президентом рассказал российский лидер Владимира Путин.
«На сегодня Белоруссия стала нашим таким серьезным партнером в области атомной энергетики, поскольку создана первая АЭС в Белоруссии», — передает слова Путина РИА Новости. Он добавил, что все это позволило сформировать в республике собственную компетентную отрасль.
Российский лидер отметил, что теперь специалисты двух стран совместно работают над возведением атомных объектов в третьих странах, выступая единой командой. Он также поблагодарил белорусского коллегу за участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию российской атомной отрасли. Путин подчеркнул, что данная юбилейная дата по сути является общим праздником, поскольку истоки атомной отрасли лежат в советском периоде, когда Россия и Белоруссия были частью единого государства.
