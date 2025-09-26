Лукашенко дал Путину обещание

Минск намерен сохранить объемы закупки российского газа у компании «Газпром» на прежнем уровне, несмотря на запуск атомной электростанции в республике. Такое обещание главе РФ Владимиру Путину дал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Мы у „Газпрома“ практически закупаем и будем закупать те же объемы газа. Я думаю, что „Газпром“ внакладе здесь не останется. Везде сегодня нужен природный газ. Поэтому в этом направлении будем работать», — подчеркнул белорусский лидер, отмечая, что ввод в эксплуатацию Белорусской АЭС не скажется на закупке газа.
Он отметил, что газовые электростанции, которые ранее обеспечивали энергоснабжение страны, сейчас переведены в «холодный режим», а часть мощностей используется для размещения центров майнинга криптовалют.
Путин и Лукашенко встретились в Кремле. В ходе переговоров лидеры обсудили вопросы энергетического сотрудничества, включая поставки газа и развитие атомной энергетики. Глава РФ во время встречи в шутливой форме отметил, что строительство АЭС в Белоруссии создало конкуренцию для «Газпрома».
