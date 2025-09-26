Лукашенко дал Путину обещание

Лукашенко обещал Путину сохранить объемы закупки российского газа
Лукашенко дал Путину обещание, касаемо закупок газа из РФ
Лукашенко дал Путину обещание, касаемо закупок газа из РФ

Минск намерен сохранить объемы закупки российского газа у компании «Газпром» на прежнем уровне, несмотря на запуск атомной электростанции в республике. Такое обещание главе РФ Владимиру Путину дал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Мы у „Газпрома“ практически закупаем и будем закупать те же объемы газа. Я думаю, что „Газпром“ внакладе здесь не останется. Везде сегодня нужен природный газ. Поэтому в этом направлении будем работать», — подчеркнул белорусский лидер, отмечая, что ввод в эксплуатацию Белорусской АЭС не скажется на закупке газа.

Он отметил, что газовые электростанции, которые ранее обеспечивали энергоснабжение страны, сейчас переведены в «холодный режим», а часть мощностей используется для размещения центров майнинга криптовалют.

Путин и Лукашенко встретились в Кремле. В ходе переговоров лидеры обсудили вопросы энергетического сотрудничества, включая поставки газа и развитие атомной энергетики. Глава РФ во время встречи в шутливой форме отметил, что строительство АЭС в Белоруссии создало конкуренцию для «Газпрома».

