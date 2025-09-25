25 сентября 2025

Полиция ХМАО задержала жителей, устроивших драку со стрельбой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полиция задержала югорчан, устроивших драку со стрельбой во дворе жилого дома
Полиция задержала югорчан, устроивших драку со стрельбой во дворе жилого дома Фото:

Полиция Нижневартовска задержала жителей, которые устроили драку со стрельбой во дворе жилого дома. Им грозит уголовная ответственность за хулиганство, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Все лица, причастные к произошедшему событию, установлены. Ими оказались граждане Российской Федерации 2003, 2002 и 2004 годов рождения», — сообщили агентству в пресс-службе полиции.

Возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «хулиганство» и «незаконное завладение оружием». Двое участников потасовки задержаны и помещены в ИВС. Полицейские установили, что один из участников конфликта был вооружен травматическим пистолетом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полиция Нижневартовска задержала жителей, которые устроили драку со стрельбой во дворе жилого дома. Им грозит уголовная ответственность за хулиганство, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Все лица, причастные к произошедшему событию, установлены. Ими оказались граждане Российской Федерации 2003, 2002 и 2004 годов рождения», — сообщили агентству в пресс-службе полиции. Возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «хулиганство» и «незаконное завладение оружием». Двое участников потасовки задержаны и помещены в ИВС. Полицейские установили, что один из участников конфликта был вооружен травматическим пистолетом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...