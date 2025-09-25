Полиция ХМАО задержала жителей, устроивших драку со стрельбой

Полиция Нижневартовска задержала жителей, которые устроили драку со стрельбой во дворе жилого дома. Им грозит уголовная ответственность за хулиганство, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
«Все лица, причастные к произошедшему событию, установлены. Ими оказались граждане Российской Федерации 2003, 2002 и 2004 годов рождения», — сообщили агентству в пресс-службе полиции.
Возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «хулиганство» и «незаконное завладение оружием». Двое участников потасовки задержаны и помещены в ИВС. Полицейские установили, что один из участников конфликта был вооружен травматическим пистолетом.
