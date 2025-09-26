Производство обуви за год сократилось в Челябинской области на 76%

В Челябинской области объемы промышленного производства в январе-августе 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года снизились на 4,6%. Сильнее всего упало производство обуви — более чем на 76%. Об этом говорится в опубликованных Челябинскстатом данных.
«Январь-август 2025 в процентах к январю-августу 2024. Добыча угля — 100%, добыча металлических руд — 97,4, добыча прочих полезных ископаемых — 85,1, производство пищевых продуктов — 99,1, производство напитков — 84,1, производство текстильных изделий 97,1, производство одежды — 47,7, производство металлургическое — 91,5, производство компьютеров, электронных и оптических изделий — 78,6, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — 81,8, производство мебели — 89,5%», — говорится в сообщении Челябинскстата.
В списке важнейших видов продукции наиболее сократились в объемах производства — мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина (падение более чем на 10%), колбасные изделия (минус 13%), трикотажные изделия (минус 32,5%) и обувь (минус 76,3%).
Основная причина сокрушительного падения производства обуви — приостановка работы челябинской обувной фабрики «Юничел» в 2025 году. Владельцы бизнеса назвали причиной кризиса экспансию на российский рынок китайских производителей, продающих свой товар без таможенных наценок и НДС. Правда, предприниматели до сих пор надеются на оздоровление предприятия, его технологическую модернизацию и перезапуск в ближайший год.
В то же время за январь-июль 2025 года убытки компаний Челябинской области достигли 55,2 млрд рублей, что на 93% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Прибыль предприятий сократилась на 28% — до 185,6 млрд рублей. В 2024-м — 258 млрд рублей.
