Челябинские машиностроители объяснили причины проседания отрасли

В Челябинской области в первом полугодии 2025 года индекс промышленного производства компьютеров, электронных и оптических изделий снизился по сравнению с 2024 годом с 104,1 до 81,9%, электрооборудования — с 110,4 до 96,6%, а автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — с 101,2 до 83,4%. В целом же темпы роста в машиностроении в регионе упали в почти в три раза — с 8,5% до 3-4% в годовом выражении. Об этом во время пресс-конференции в «АиФ-Челябинск», приуроченной к дню машиностроителя, сообщил эксперт комитета по промышленности ЧОО «Опора России» Павел Золотов.
«Мы с 2024 года сократили темпы роста из-за нескольких проблем, связанных с неплатежами от вышестоящих заказчиков, с нашими внутренними проблемами, с нехваткой специалистов — наладчиков, специалистов по работе с искусственным интеллектом. И все несмотря на то, что наша область в отличие от других регионов находится все-таки в топе развивающихся благодаря сосредоточению крупных предприятий, ВУЗов и ССУЗов, и различным программам, профессионалитету, передовой инженерной школе. Они, конечно, помогают нашей области находиться пока в хорошем состоянии. Но я просто не знаю, как дальше ситуация будет разворачиваться», — сообщил Золотов.
По словам Золотова, крупные заказчики вместо заказов на оборудование на 100 миллионов, сейчас предпочитают ремонт старого на 10 миллионов. Из-за этого выручка компаний падает, ритмичность притока платежей снижается. А накладные расходы так быстро падать не могут, и возникает кассовый разрыв, который ведет к задержкам платежей и банкротствам производственных компаний.
Динамику производства сдерживает и отсутствие господдержки при кредитовании предприятий. Несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ до 17%, инвесторы теряют интерес к отрасли, уходят крупные проекты, а заказчики сворачивают свои программы. А господдержка сместилась с широкой доступности на точечное финансирование только лишь для избранных приоритетных высокотехнологичных проектов.
Как отметил директор ООО «Челябинская Машиностроительная Компания» Евгений Бычкунов, в регионе очень низкий спрос на машины. Например, с 2010 года объемы производства башенных кранов упали в десять раз.
«Очень низкий спрос на машины стал — он упал. Не только у нас, но и у наших конкурентов. Проблема в том, что мы стали производить меньше всего в России, а больше закупать импорта. Мы вступили в ВТО, и по правилам ВТО надо как можно меньше производить в России, а закупать. Эта программа все еще работает. Несколько лет назад уже в Госдуме был принят федеральный проект закона о выходе из ВТО. Но он так и висит, как проект. Если мы это не решим, нас ничего хорошего не ожидает», — отметил Бычкунов.
В структуре экономики региона машиностроение занимает долю порядка 20%. В отрасли работают более 100 предприятий, на которых трудятся около 100 тысяч человек.
