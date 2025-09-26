Киев отказался признавать поражение своей страны в конфликте с Россией. Плачевное положение ВСУ скрыл президент Украины Владимир Зеленский в интервью американской программе «The Axios Show».
«Это правда, что Украина не проигрывает, но и не выигрывает этот конфликт», — заявил Зеленский изданию. Интервью с президентом РФ состоялось в среду вечером в Нью-Йорке, непосредственно перед отъездом Зеленского с Генеральной Ассамблеи ООН.
Ранее в США уже признавали, что Украина уже потерпела поражение в конфликте с Россией. Экс–подполковник армии США Лоуренс Уилкерсон заявил блогеру Эндрю Наполитано, что европейские страны всеми силами пытаются не допустить наступление мира.
Ранее прошло заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Зеленский прибыл на него в повседневном костюме. С трибуны он выступал в черном пиджаке и брюках, аналогичный наряд был на нем и во время мероприятий организации накануне.
Во время своего выступления президент Украины отметил, что развитие ситуации зависит, прежде всего, от наличия вооруженных сил, тогда как, по его утверждению, нормы международного права на практике утратили свою силу. Аудитория в момент его обращения была практически пустой.
