Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на Генеральной Ассамблее ООН, однако зал во время его выступления был практически пуст. Об этом сообщают журналисты, находящиеся на месте событий.
«Зеленский выступал на ГА ООН при почти пустом зале...» — пишет ТАСС. Агентство ссылается на своего корреспондента. На опубликованных видеозаписях видно, что зал во время выступления Зеленского остался частично пустым — значительное количество мест, включая первые ряды, так и не было занято.
В ходе своей речи президент Украины подчеркнул, что исход событий определяется наличием вооружения, а нормы международного права, по его словам, фактически не действуют. Он также заявил, что Грузия утратила перспективы европейской интеграции из-за своей предполагаемой зависимости от Москвы. По мнению украинского лидера, Евросоюзу следует направить дополнительные инвестиции в Молдавию.
Владимир Зеленский, который ранее неоднократно нарушал протокол на международных официальных встречах с зарубежными руководителями, прибыл на заседание Генеральной Ассамблеи ООН в повседневном костюме. С трибуны он выступал в черном пиджаке и брюках, аналогичный наряд был на нем и во время мероприятий организации накануне.
