Планировавшего вступить в РДК* и воевать за Украину краснодарца осудили

Жителя Краснодара приговорили к девяти годам лишения свободы за попытку выехать на Украину с целью вступления в запрещенную в России организацию «Русский добровольческий корпус» (РДК, признана террористической организацией и запрещена в России). Об этом следует из решения Южного окружного военного суда.
«В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме», — сказано в сообщении. Его приводит ТАСС.
Суд установил вину мужчины по таким статья уголовного кодекса, как покушение на государственную измену, а также на участие в деятельности террористической организации. Как следует из материалов следствия, в апреле 2024 года обвиняемый вышел на связь с представителем РДК*. Стороны согласовали маршрут, предусматривающий отправление фигуранта из Краснодара в Донецк, после чего он должен был пересечь границу с Украиной для присоединения к РДК* и участия в его деятельности. В июне 2024 года сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину на автовокзале Краснодара.
Ранее суд в Екатеринбурге принял решение об аресте местного жителя, подозреваемого в связях с РДК*. Мужчина был признан виновным в совершении публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, а также в публичном оправдании и пропаганде терроризма. Согласно постановлению суда, он заключен под стражу сроком на один месяц и восемнадцать дней, пишет RT.
*»Русский добровольческий корпус», РДК — организация признана в России террористической и запрещена
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.